Für die Freiberger Footballer beginnen die Wochen der Wahrheit

In der Verbandsliga haben die Phantoms bislang alle Spiele verloren. Drei Chancen hat das Team noch im Kampf gegen den Abstieg. Zunächst geht die Reise ins Vogtland, dann wartet das „Endspiel“ im Erzgebirge.

Aller guten Dinge sind drei. Das hoffen auch die American Footballer der Freiberg Phantoms, die am Sonntag zum dritten Mal in der Verbandsliga Mitteldeutschland gegen die Vogtland Rebels antreten müssen. Das Heimspiel im Mai ging im Dauerregen 0:17 verloren, am 22. Juni siegten die Rebels zuhause mit 22:0. Durch den Modus des Verbandes, der...