Regionale Nachrichten und News
Im Heimspiel hatten die Phantoms (schwarze Trikots) um Marc Wolter (M.) die Vogtland Rebels nicht stoppen können.
Im Heimspiel hatten die Phantoms (schwarze Trikots) um Marc Wolter (M.) die Vogtland Rebels nicht stoppen können.
Freiberg
Für die Freiberger Footballer beginnen die Wochen der Wahrheit
Von Christian Kluge
In der Verbandsliga haben die Phantoms bislang alle Spiele verloren. Drei Chancen hat das Team noch im Kampf gegen den Abstieg. Zunächst geht die Reise ins Vogtland, dann wartet das „Endspiel“ im Erzgebirge.

Aller guten Dinge sind drei. Das hoffen auch die American Footballer der Freiberg Phantoms, die am Sonntag zum dritten Mal in der Verbandsliga Mitteldeutschland gegen die Vogtland Rebels antreten müssen. Das Heimspiel im Mai ging im Dauerregen 0:17 verloren, am 22. Juni siegten die Rebels zuhause mit 22:0. Durch den Modus des Verbandes, der...
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
18.07.2025
3 min.
Königlicher Neuzugang: Ex-Fußballtorwart mischt Freiberger Football-Team auf
Sebastian Otto kam von den Dresden Monarchs zu den Freiberg Phantoms.
Sebastian Otto kommt aus dem Vogtland, wohnt in Dresden, spielte für Erstligist Dresden Monarchs und nun für die Freiberg Phantoms. Was hat den 29-Jährigen zum Wechsel in Liga 5 veranlasst?
Christian Kluge
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
24.06.2025
3 min.
American Football: Freiberg Phantoms verlieren auch im Vogtland
Der Freiberger Marc Wolter (u.) stoppt hier den Vogtländer Simeon Faller (mit Ball).
Auch in der fünften Partie in der Verbandsliga Mitteldeutschland gab es für die Bergstädter nichts zu holen. Nun richtet sich der Fokus auf das Rückspiel bei den Erzgebirge Miners im August.
Christian Kluge
Mehr Artikel