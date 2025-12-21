Für Georgien und Spanien: Mittelsächsische Handballtalente begeistern beim Finaltag der Mini-Weltmeisterschaft

Die Jungs der HSG Freiberg haben einen Podestplatz in Dresden knapp verpasst. Für die Mittweidaer Talente war schon die Anfahrt an die Elbe ein Erlebnis – im Mannschaftsbus der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer.

Die Nationalhymnen Georgiens und Spaniens haben die jungen Handballer der HSG Freiberg und des TSV Fortschritt Mittweida in den vergangenen Wochen nicht lernen müssen. Und wenn, dann hätten es die Mittweidaer Talente etwas einfacher gehabt – denn die spanische Hymne besitzt keinen Text. Beim Finaltag der Mini-Weltmeisterschaft des...