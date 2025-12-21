MENÜ
Mit den E-Junioren des TSV Fortschritt Mittweida und der HSG Freiberg waren zwei mittelsächsische Teams bei der Endrunde der Mini-WM in Dresden dabei.
Lukas Großmann von der HSG Freiberg, hier im Spiel gegen den SC DHfK Leipzig, wurde mit 13 Toren drittbester Werfer des Finalturniers.
Leo Fischer vom TSV Fortschritt Mittweida, hier im Auftaktspiel gegen Brasilien (HSV Pulsnitz), gelangen in Dresden acht Tore.
Karsten Küter, der Präsident des Handballverbandes Sachsen, ehrte am Samstag die Teilnehmer der Mini-WM, wie hier die Talente der HSG Freiberg.
Mittweida
Für Georgien und Spanien: Mittelsächsische Handballtalente begeistern beim Finaltag der Mini-Weltmeisterschaft
Von Robin Seidler
Die Jungs der HSG Freiberg haben einen Podestplatz in Dresden knapp verpasst. Für die Mittweidaer Talente war schon die Anfahrt an die Elbe ein Erlebnis – im Mannschaftsbus der Chemnitzer Bundesliga-Basketballer.

Die Nationalhymnen Georgiens und Spaniens haben die jungen Handballer der HSG Freiberg und des TSV Fortschritt Mittweida in den vergangenen Wochen nicht lernen müssen. Und wenn, dann hätten es die Mittweidaer Talente etwas einfacher gehabt – denn die spanische Hymne besitzt keinen Text. Beim Finaltag der Mini-Weltmeisterschaft des...
