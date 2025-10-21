Für strahlende Kinderaugen: Fußballerin des Chemnitzer FC begleitet Freiberger Feriencamp

72 Kinder haben auf dem Platz der Einheit ein buntes Programm an fußballerischen Herausforderungen absolviert. Am Ende der erlebnisreichen Tage konnten die Nachwuchskicker von „Borussia Dortmund“ jubeln.

Drei Tage lang hat sich auf dem Platz der Einheit in den Herbstferien alles um Teamgeist, Leidenschaft und den Fußball gedreht. Ausgangspunkt war das diesjährige Feriencamp der Wohnungsgenossenschaft Freiberg, an dem insgesamt 72 Kinder teilnahmen. Dabei wurden die Nachwuchskicker in sechs Gruppen eingeteilt und von Juniorcoaches des BSC...