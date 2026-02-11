Fußball: Das sind die Hallenkreismeister Mittelsachsens der Saison 2025/26

MENÜ
Die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau haben im Männerbereich den ersten offiziellen Titel der Saison gewonnen.
Die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau haben im Männerbereich den ersten offiziellen Titel der Saison gewonnen. Bild: Holger Blüher/Verein
Die Turnierauswahl bei den Frauen: Kim Seydel (Langenau), Laura Fischer (Falkenau), Tammy Goldstein, Lilli Andrä (beide SpG Bräunsdorf/Bobritzsch), Sophie Richter (SpG Dittersbach/Hainichen, v. l.).
Die Turnierauswahl bei den Frauen: Kim Seydel (Langenau), Laura Fischer (Falkenau), Tammy Goldstein, Lilli Andrä (beide SpG Bräunsdorf/Bobritzsch), Sophie Richter (SpG Dittersbach/Hainichen, v. l.). Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Die A-Jugend des SV Wacker Auerswalde hat wie im Vorjahr den Titel gewonnen. Aufs Foto „schummelten“ sich auch die Kinder des Trainers.
Die A-Jugend des SV Wacker Auerswalde hat wie im Vorjahr den Titel gewonnen. Aufs Foto „schummelten“ sich auch die Kinder des Trainers. Bild: Florian Hermsdorf/Verein
Die B-Junioren-Spielgemeinschaft Striegistal/Hainichen gewann in ihrer Altersklasse.
Die B-Junioren-Spielgemeinschaft Striegistal/Hainichen gewann in ihrer Altersklasse. Bild: Udo Stephan/Verein
Im Sechsmeterschießen gegen dem Mühlauer FV sicherten sich die C-Junioren des Bobritzscher SV den Titel.
Im Sechsmeterschießen gegen dem Mühlauer FV sicherten sich die C-Junioren des Bobritzscher SV den Titel. Bild: Nadine Zinke/Verein
Bei den D-Junioren ließ die zweite Mannschaft des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf alle anderen Finalisten hinter sich.
Bei den D-Junioren ließ die zweite Mannschaft des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf alle anderen Finalisten hinter sich. Bild: KVF Mittelsachsen/Archiv
Hatten am Ende gegen den FSV Brand-Erbisdorf im Neunmeterschießen das Quäntchen Glück auf ihrer Seite: Die E-Junioren des SV Lichtenberg.
Hatten am Ende gegen den FSV Brand-Erbisdorf im Neunmeterschießen das Quäntchen Glück auf ihrer Seite: Die E-Junioren des SV Lichtenberg. Bild: KVF Mittelsachsen/Archiv
Flöha
Fußball: Das sind die Hallenkreismeister Mittelsachsens der Saison 2025/26
Von Robin Seidler, Kai Dittrich
Am vergangenen Wochenende wurden die beiden verbliebenen Turniersieger in Flöha ermittelt. Unter freiem Himmel geht es im März weiter.

In den vergangenen Wochen wurden bei den mittelsächsischen Fußballern bei den Hallenkreismeisterschaften die ersten offiziellen Titel des Jahres in den verschiedenen Altersklassen vergeben. „Freie Presse“ liefert hier einen Überblick. Am 1. März sind die ersten Teams schon wieder in Pflichtspielen gefordert.
Erschienen am: 11.02.2026 | 10:30 Uhr
