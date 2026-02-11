Fußball: Das sind die Hallenkreismeister Mittelsachsens der Saison 2025/26

Flöha
Am vergangenen Wochenende wurden die beiden verbliebenen Turniersieger in Flöha ermittelt. Unter freiem Himmel geht es im März weiter.
In den vergangenen Wochen wurden bei den mittelsächsischen Fußballern bei den Hallenkreismeisterschaften die ersten offiziellen Titel des Jahres in den verschiedenen Altersklassen vergeben. „Freie Presse“ liefert hier einen Überblick. Am 1. März sind die ersten Teams schon wieder in Pflichtspielen gefordert.
