Fußball: Das sind die Hallenkreismeister Mittelsachsens der Saison 2025/26

Die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau haben im Männerbereich den ersten offiziellen Titel der Saison gewonnen. Bild: Holger Blüher/Verein

Die Turnierauswahl bei den Frauen: Kim Seydel (Langenau), Laura Fischer (Falkenau), Tammy Goldstein, Lilli Andrä (beide SpG Bräunsdorf/Bobritzsch), Sophie Richter (SpG Dittersbach/Hainichen, v. l.). Bild: Tom Schirmeister/Archiv

Die A-Jugend des SV Wacker Auerswalde hat wie im Vorjahr den Titel gewonnen. Aufs Foto „schummelten“ sich auch die Kinder des Trainers. Bild: Florian Hermsdorf/Verein

Die B-Junioren-Spielgemeinschaft Striegistal/Hainichen gewann in ihrer Altersklasse. Bild: Udo Stephan/Verein

Im Sechsmeterschießen gegen dem Mühlauer FV sicherten sich die C-Junioren des Bobritzscher SV den Titel. Bild: Nadine Zinke/Verein

Bei den D-Junioren ließ die zweite Mannschaft des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf alle anderen Finalisten hinter sich. Bild: KVF Mittelsachsen/Archiv