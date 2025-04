Fußball-Kreispokal: Vereinschefs träumen vom Lunzenauer Stadtduell im Finale

Für die mittelsächsischen Fußballer stehen an diesem Sonntag die Viertelfinalspiele im Kreispokal an. Der SV Rotation Göritzhain steht erstmals überhaupt unter den besten acht Teams – und hofft auf eine Überraschung. Auch alle anderen Partien versprechen Spannung.

So ein wenig Dramatik haben die Fußballer des SV Rotation Göritzhain bereits bei ihrem ersten Punktspiel in diesem Jahr in der Mittelsachsenklasse am Sonntag erlebt. Im Auswärtsspiel beim SV Herrenhaide brachte Sven Kühnel die Rotationer in der 89. Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit glichen die Herrenhaider durch Christian...