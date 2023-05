Fußball-Landesklasse: BSC Freiberg und SV Fortuna Langenau gewinnen mittelsächsische Derbys, Germania Mittweida unterliegt Stahl Riesa

In der Fußball-Landesklasse Mitte hat der SV Fortuna Langenau seinen zweiten Sieg in Folge eingefahren. Nach dem 7:0-Erfolg gegen den SV Bannewitz in der Vorwoche siegten die Langenauer am Samstagabend im Derby beim SV Lichtenberg mit 3:1 (1:0). Jan Sandig hatte die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter bereits in der 3. Minute in Führung...