Zu selten schafften es die Langenauer mit Mick Achenbach gegen Germania und Moritz Eismann (l.), körperlich dagegenzuhalten.
Zu selten schafften es die Langenauer mit Mick Achenbach gegen Germania und Moritz Eismann (l.), körperlich dagegenzuhalten. Bild: René Meinel
Mittweida
Fußball-Lektion am Schwanenteich: Mittweidaer Minimalisten setzen Langenaus Offensivkünstler schachmatt
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Germania Mittweida hat das Spitzenspiel der Fußball-Mittelsachsenliga gegen Tabellenführer Fortuna Langenau überraschend souverän gewonnen. Dabei traf Langenaus Torschützenkönig nur im „Vorspiel“.

Was in den letzten neun Spielen keiner Mannschaft aus Mittelsachsen gelungen war, haben die Kicker des SV Germania geschafft: Die Mittweidaer schlugen am Sonntag den Tabellenführer der Fußball-Mittelsachsenliga, Fortuna Langenau, souverän mit 2:0 (2:0), stoppten dessen Erfolgslauf und rückten bis auf ein Pünktchen an den Primus heran....
15:00 Uhr
3 min.
Beste Defensive gegen beste Offensive: Kann Mittweidas Bollwerk die Fortuna-Tormaschinen stoppen?
Im März 2024 trafen beide Teams noch in der Landesklasse Mitte aufeinander. Das damalige Spiel endete spektakulär mit 6:4 für die heimische Germania.
Die Fußball-Mittelsachsenliga erlebt am Sonntag bei der Partie zwischen Germania Mittweida und Fortuna Langenau ein echtes Spitzenspiel. Allerdings gehen die Gastgeber mit einem Handicap ins Duell.
Kai Dittrich
16:29 Uhr
2 min.
Goldener Treffer in Minute eins: Langenauer Torschützenkönig entscheidet Nachwuchsderby
Jeremy Gerz (r.), hier im Vorjahresspiel gegen Mittweida, stand am vergangenen Sonntag gleich auf zwei Fußballplätzen.
Die A-Jugend-Fußballer von Fortuna Langenau haben das mittelsächsische Duell beim BSC Freiberg knapp für sich entschieden. Dabei musste der Langenauer Trainer bei der Einsatzzeit einiger Spieler improvisieren.
Kai Dittrich
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
