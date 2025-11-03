Fußball-Lektion am Schwanenteich: Mittweidaer Minimalisten setzen Langenaus Offensivkünstler schachmatt

Mittweida
Germania Mittweida hat das Spitzenspiel der Fußball-Mittelsachsenliga gegen Tabellenführer Fortuna Langenau überraschend souverän gewonnen. Dabei traf Langenaus Torschützenkönig nur im „Vorspiel“.
Was in den letzten neun Spielen keiner Mannschaft aus Mittelsachsen gelungen war, haben die Kicker des SV Germania geschafft: Die Mittweidaer schlugen am Sonntag den Tabellenführer der Fußball-Mittelsachsenliga, Fortuna Langenau, souverän mit 2:0 (2:0), stoppten dessen Erfolgslauf und rückten bis auf ein Pünktchen an den Primus heran....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.