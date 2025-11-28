Fußball-Mittelsachsenliga: Feiert der Spitzenreiter am ersten Advent die Herbstmeisterschaft?

5 Punkte liegen zwischen dem Primus Germania Mittweida und dem Vierten Barkas Frankenberg, die am Sonntag im Derby aufeinandertreffen. Beim Zweiten Fortuna Langenau stellt sich dagegen die Schnee-Frage.

Die Fußballer von Fortuna Langenau (2./22 Punkte) können sich am Sonntag, 14 Uhr, als Zweitplatzierter der Mittelsachsenliga im Heimspiel gegen Schlusslicht Wacker Auerswalde noch so strecken – die Herbstmeisterschaft werden sie am offiziell letzten Spieltag der Hinrunde nicht feiern können. 4 Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter...