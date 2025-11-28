Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tim Krause (v.) und Fortuna Langenau wollen gegen das Liga-Schlusslicht den 8. Saisonsieg einfahren.
Tim Krause (v.) und Fortuna Langenau wollen gegen das Liga-Schlusslicht den 8. Saisonsieg einfahren. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Fußball-Mittelsachsenliga: Feiert der Spitzenreiter am ersten Advent die Herbstmeisterschaft?
Redakteur
Von Kai Dittrich
5 Punkte liegen zwischen dem Primus Germania Mittweida und dem Vierten Barkas Frankenberg, die am Sonntag im Derby aufeinandertreffen. Beim Zweiten Fortuna Langenau stellt sich dagegen die Schnee-Frage.

Die Fußballer von Fortuna Langenau (2./22 Punkte) können sich am Sonntag, 14 Uhr, als Zweitplatzierter der Mittelsachsenliga im Heimspiel gegen Schlusslicht Wacker Auerswalde noch so strecken – die Herbstmeisterschaft werden sie am offiziell letzten Spieltag der Hinrunde nicht feiern können. 4 Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter...
