Fußball-Mittelsachsenliga: Spitzenspiel endet ohne Sieger

Die Fußballer von Fortschritt Lunzenau und des SV Lichtenberg haben sich 1:1-unentschieden getrennt. Gleich zehn Tore fielen bei der Partie in Flöha.

An der Tabellenspitze der Fußball-Mittelsachsenliga bleibt nach dem 20. Spieltag alles beim Alten. Tabellenführer SV Fortschritt Lunzenau trennte sich am Sonntag vom Zweiten SV Lichtenberg 1:1 und behält dadurch seinen Vier-Punkte-Vorsprung. Michel Mäßig hatte die Hausherren vor knapp 200 Zuschauern in der 25. Minute in Führung gebracht,...