Im Pokal-Viertelfinale rollt der Ball am Osterwochenende.
Im Pokal-Viertelfinale rollt der Ball am Osterwochenende.
Flöha
Fußball-Mittelsachsenpokal: Zwei Teams warten noch auf ihre nächsten Gegner
Von Robin Seidler
Bei der Hallenkreismeisterschaft wurde das Viertelfinale bei den Männern ausgelost. Es gibt auf jeden Fall ein Duell zwischen Mittelsachsenligisten.

Auf dem Weg zum Kreispokalfinale im eigenen Stadion müssen die Fußballer von Germania Mittweida in den nächsten beiden Runden zunächst zwei Vertreter aus der Mittelsachsenklasse bezwingen – und das auswärts. Der Herbstmeister der Mittelsachsenliga gastiert am 1. März zum Nachholspiel beim Bobritzscher SV. Sollte Germania diese Hürde...
