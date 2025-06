Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC kommt zweimal nach Mittelsachsen

Zum ersten Testspiel der Sommervorbereitung gastiert der CFC am Freitag in Göritzhain. Tags darauf tritt der Regionalligist in Hartmannsdorf an.

Für den SV Rotation Göritzhain ist es am Freitagabend nicht nur der Saisonabschluss, sondern zugleich der sportliche Höhepunkt in diesem Jahr: Am Freitag um 18.30 Uhr gastiert Regionalligist Chemnitzer FC auf dem idyllisch gelegenen Sportplatz im Lunzenauer Ortsteil. „Die Partie ist zugleich der Auftakt zum Schützenfest in Göritzhain",