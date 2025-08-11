Fußball-Trainer des SV Fortuna: „Die Jugend muss es jetzt richten“

Freiberg
Drei Tage vor dem Saisonstart in der Fußball-Mittelsachsenliga bestreitet Fortuna Langenau im Test gegen ein A-Jugend-Team seine Generalprobe. Der TSV Flöha hat seine dagegen schon hinter sich gebracht.
Die Fußballer von Fortuna Langenau fiebern der neuen Saison in der Mittelsachsenliga entgegen. Am Sonntag, 15 Uhr, bestreiten die Langenauer beim Hartmannsdorfer SV ihren Auftakt. Drei Tage zuvor testet die Mannschaft von Jens Scheider letztmalig gegen die A-Junioren der SG Dresden Striesen, die in der Sachsenliga spielen. „Wir wollen in diesem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.