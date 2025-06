Fußballer des BSC Freiberg verlieren zum Abschluss und gehen auf Trainersuche

Die BSC-Kicker haben in Mülsen mit 2:5 verloren. Ein Freiberger Kicker wechselt nun zu einem einstigen deutschen Meister – und Spielertrainer Rico Thomas will nur noch Spieler sein.

Der Jubel, er kam am Samstagnachmittag auf dem Fußballplatz an der Mülsener Badstraße mit einigen Minuten Verspätung. Das lag nicht an den hochsommerlichen Temperaturen, denen die Kicker des gastgebenden SV Blau-Gelb Mülsen und des BSC Freiberg im letzten Punktspiel der Saison in der Sachsenklasse West zuvor über 90 Minuten getrotzt hatten....