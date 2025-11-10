Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Große Freude über Kantersieg: Mit 5:0 haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Tabellenletzten FV Gröditz nach Hause geschickt.
Große Freude über Kantersieg: Mit 5:0 haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Tabellenletzten FV Gröditz nach Hause geschickt. Bild: Christian Kluge
Große Freude über Kantersieg: Mit 5:0 haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Tabellenletzten FV Gröditz nach Hause geschickt.
Große Freude über Kantersieg: Mit 5:0 haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Tabellenletzten FV Gröditz nach Hause geschickt. Bild: Christian Kluge
Rochlitz
Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau klettern weiter aus dem Tabellenkeller
Von Christian Kluge
Der Aufsteiger in die Fußball-Sachsenklasse hat am Sonntag den FV Gröditz mit 5:0 nach Hause geschickt – und will am Samstag gleich nachlegen.

Erstmals in dieser Sachsenklasse-Saison haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau zwei Punktspielsiege in Folge eingefahren. Nach dem 4:3-Auswärtserfolg beim Bornaer SV bezwangen die Mittelsachsen am Sonntag den FV Gröditz mit 5:0. Der Lunzenauer Cheftrainer Karsten Oswald war nach dem souveränen Heimerfolg seiner Männer unter Flutlicht...
