Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau klettern weiter aus dem Tabellenkeller

Rochlitz
Der Aufsteiger in die Fußball-Sachsenklasse hat am Sonntag den FV Gröditz mit 5:0 nach Hause geschickt – und will am Samstag gleich nachlegen.
Erstmals in dieser Sachsenklasse-Saison haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau zwei Punktspielsiege in Folge eingefahren. Nach dem 4:3-Auswärtserfolg beim Bornaer SV bezwangen die Mittelsachsen am Sonntag den FV Gröditz mit 5:0. Der Lunzenauer Cheftrainer Karsten Oswald war nach dem souveränen Heimerfolg seiner Männer unter Flutlicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.