Fußballer von Fortschritt Lunzenau spielen nach dreiwöchiger Pause wieder um Punkte

Die Lunzenauer Sachsenklasse-Kicker empfangen an diesem Sonntag den Radefelder SV im heimischen Stadion. Ein Akteur wird allerdings noch einige Wochen im Kader fehlen.

Nachdem die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau (13. Platz/7 Punkte) vor drei Wochen den damaligen Spitzenreiter in der Sachsenklasse Nord, Kickers Markkleeberg, mit 2:1 (0:1) bezwangen, gastiert nun mit dem Radefelder SV (8./11) das nächste Team aus dem Leipziger Speckgürtel im Stadion an der Rochlitzer Straße.