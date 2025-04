Fußballer-WG des SSV Königshain-Wiederau: „Bei uns gibt es keinen Putzplan“

Conor und Cian Kirsten sowie Lucas Uhlemann spielen nicht nur beim SSV Königshain-Wiederau gemeinsam Fußball, sondern leben in Glauchau auch gemeinsam in einer Studentenwohnung. Wenn die Prüfungszeit in die heiße Phase geht, hätte das Trio die sportlichen Fragen am liebsten schon geklärt.

In dieser Woche ist ein fußballbegeistertes Trio des SSV Königshain-Wiederau ein letztes Mal für drei Monate im Rahmen des Studiums „zusammengezogen“: Die Brüder Conor und Cian Kirsten sowie Lucas Uhlemann spielen beim SSV nicht nur gemeinsam in der Mittelsachsenliga, sondern bilden in Glauchau auch eine gemeinsame Studenten-WG. „Doch es... In dieser Woche ist ein fußballbegeistertes Trio des SSV Königshain-Wiederau ein letztes Mal für drei Monate im Rahmen des Studiums „zusammengezogen“: Die Brüder Conor und Cian Kirsten sowie Lucas Uhlemann spielen beim SSV nicht nur gemeinsam in der Mittelsachsenliga, sondern bilden in Glauchau auch eine gemeinsame Studenten-WG. „Doch es...