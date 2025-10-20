Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fortuna-Spielmacher Hans Schmieder (l.) war an diesem Spieltag einer von insgesamt 9 Doppelpackern.
Fortuna-Spielmacher Hans Schmieder (l.) war an diesem Spieltag einer von insgesamt 9 Doppelpackern. Bild: Tim Fischer
Fortuna-Spielmacher Hans Schmieder (l.) war an diesem Spieltag einer von insgesamt 9 Doppelpackern.
Fortuna-Spielmacher Hans Schmieder (l.) war an diesem Spieltag einer von insgesamt 9 Doppelpackern. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Fußballtrainer von Großwaltersdorf/Eppendorf: „Eine solche Situation hatten wir hier so noch nicht“
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der 0:3-Derbyniederlage gegen Spitzenreiter Fortuna Langenau hat der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf die fünfte Pleite in Folge kassiert. Warum dabei auch die Fairnesstabelle dabei eine Rolle spielt.

Mirko Richter kann sich an eine vergleichbare Situation nicht erinnern: „Eine solche Talfahrt hatten wir hier noch nicht. Vielleicht maximal zwei Niederlagen am Stück, aber nicht fünf“, gibt der Trainer des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf unumwunden zu. Nach zwei Siegen und einem Unterschieden zum Auftakt haben sich die TSV-Kicker...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
06.10.2025
3 min.
Nach Doppelpack und Hattrick nun Viererpack: Youngster ballert Langenauer Fußballer an die Spitze der Mittelsachsenliga
Auch vom Punkt treffsicher: Fortuna-Stürmer Max Schubert.
Die Fußballer von Fortuna Langenau haben mit dem 5:1-Heimsieg den SV Barkas Frankenberg vom Thron gestürzt. Dabei hatten zwei Fortuna-Kicker vor einem Elfmeter noch Redebedarf.
Kai Dittrich
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
16:30 Uhr
3 min.
Wiederauer Trainer ärgert sich über Geschenk: „Die Jungs müssen es langsam lernen“
Holger Blüher (M.), der Trainer des SSV Königshain-Wiederau (hier beim Spiel in Langenau), hätte am Sonntag gern drei Punkte mit auf die Heimfahrt genommen.
In der Mittelsachsenliga sind die Fußballer von Barkas Frankenberg gegen den SSV Königshain-Wiederau auf kuriose Weise zum späten Ausgleich gekommen. Der Frankenberger Torschütze war einer von neun „Doppelpackern“ an diesem Spieltag.
Robin Seidler
Mehr Artikel