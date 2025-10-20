Fußballtrainer von Großwaltersdorf/Eppendorf: „Eine solche Situation hatten wir hier so noch nicht“

Bei der 0:3-Derbyniederlage gegen Spitzenreiter Fortuna Langenau hat der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf die fünfte Pleite in Folge kassiert. Warum dabei auch die Fairnesstabelle dabei eine Rolle spielt.

Mirko Richter kann sich an eine vergleichbare Situation nicht erinnern: „Eine solche Talfahrt hatten wir hier noch nicht. Vielleicht maximal zwei Niederlagen am Stück, aber nicht fünf“, gibt der Trainer des TSV Großwaltersdorf/Eppendorf unumwunden zu. Nach zwei Siegen und einem Unterschieden zum Auftakt haben sich die TSV-Kicker...