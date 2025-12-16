Futsal-Premiere in Frankenberg: Chemnitzer FC tritt gleich mit zwei Nachwuchsteams an

In seiner dritten Auflage geht am Samstag der Futsal-Cup des SV Barkas für D-Junioren in der Halle am Bildungszentrum über die Bühne. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Mädchenteam am Start.

Lars Paul hat kurz vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Zu den üblichen Besorgungen und Erledigungen im familiären Umfeld steht der Jugendleiter des SV Barkas Frankenberg wieder in der Verantwortung, das Frankenberger Futsal-Turnier für D-Junioren-Teams – mit Unterstützung vieler Helfer – auf die Beine zu stellen. Die dritte Auflage... Lars Paul hat kurz vor Weihnachten alle Hände voll zu tun. Zu den üblichen Besorgungen und Erledigungen im familiären Umfeld steht der Jugendleiter des SV Barkas Frankenberg wieder in der Verantwortung, das Frankenberger Futsal-Turnier für D-Junioren-Teams – mit Unterstützung vieler Helfer – auf die Beine zu stellen. Die dritte Auflage...