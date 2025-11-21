Gegen den Spitzenreiter-Besieger: Freiberger Sachsenklasse-Fußballer freuen sich auf spielstarkes Bergstadt-Duell

Der BSC Freiberg empfängt mit dem FC Stollberg das Team, das dem bisherigen „Überflieger“ VfB Schöneck gerade die erste Saisonniederlage verpasst hat. Unabhängig davon will sich der BSC auf die eigenen Stärken besinnen.

Seit vier Spielen ungeschlagen, das hört sich für die Fußballer des BSC Freiberg (7. Platz/18 Punkte) erst einmal gut an. Waren es in vergangenen Saison doch gerade die schwankenden Leistungen, welche die Bergstädter im Endspurt nahe an die Abstiegszone zogen. In dieser wollen sich die Freiberger in der Tabelle der Sachsenklasse West...