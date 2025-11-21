Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im April dieses Jahres trennten sich der BSC mit Julius Christopher Otto (l.) und Stollberg mit Nicolas Förster 1:1-Unentschieden. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Im April dieses Jahres trennten sich der BSC mit Julius Christopher Otto (l.) und Stollberg mit Nicolas Förster 1:1-Unentschieden. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Freiberg
Gegen den Spitzenreiter-Besieger: Freiberger Sachsenklasse-Fußballer freuen sich auf spielstarkes Bergstadt-Duell
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der BSC Freiberg empfängt mit dem FC Stollberg das Team, das dem bisherigen „Überflieger“ VfB Schöneck gerade die erste Saisonniederlage verpasst hat. Unabhängig davon will sich der BSC auf die eigenen Stärken besinnen.

