Gegen Flöhas Mini-Kader: Altmittweidaer Fußballer bleiben weiter auf Erfolgskurs

Flöha
Der SC Altmittweida hat mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Flöha Platz 2 in der Fußball-Mittelsachsenliga gefestigt. Bei den Flöhaern musste der Torhüter erneut im Sturm aushelfen.
Die Fußballer des SC Altmittweida haben ihren guten Saisonstart weiter ausgebaut. Der knappe 3:2 (1:1)-Erfolg beim TSV Flöha bescherte dem Vorjahresvierten der Mittelsachsenliga den dritten Sieg im vierten Spiel – und damit Platz 2 in der Tabelle, weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter SSV Königshain-Wiederau. Beide Teams sind noch...
