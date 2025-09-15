Gegen Flöhas Mini-Kader: Altmittweidaer Fußballer bleiben weiter auf Erfolgskurs

Der SC Altmittweida hat mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Flöha Platz 2 in der Fußball-Mittelsachsenliga gefestigt. Bei den Flöhaern musste der Torhüter erneut im Sturm aushelfen.

Die Fußballer des SC Altmittweida haben ihren guten Saisonstart weiter ausgebaut. Der knappe 3:2 (1:1)-Erfolg beim TSV Flöha bescherte dem Vorjahresvierten der Mittelsachsenliga den dritten Sieg im vierten Spiel – und damit Platz 2 in der Tabelle, weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter SSV Königshain-Wiederau. Beide Teams sind noch... Die Fußballer des SC Altmittweida haben ihren guten Saisonstart weiter ausgebaut. Der knappe 3:2 (1:1)-Erfolg beim TSV Flöha bescherte dem Vorjahresvierten der Mittelsachsenliga den dritten Sieg im vierten Spiel – und damit Platz 2 in der Tabelle, weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter SSV Königshain-Wiederau. Beide Teams sind noch...