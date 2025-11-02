Gelungene Premiere in Freiberg: Ein besonderes Fußball-Turnier kennt nur Gewinner

Freiberg
In Freiberg hat die Albert-Schweitzer-Förderschule erstmals ein Fußballturnier organisiert, dem sechs Teams teilnahmen. Dabei konnten die Gastgeber auch Kicker-Prominenz begrüßen.
Die Stimmung war prächtig, die Begeisterung der Kicker groß und die Freude über erzielte Tore grenzenlos. Das erstmals in der Freiberger Ernst-Grube-Halle ausgetragene Fußballturnier für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung war eine runde Sache. Die Mannschaft der gastgebenden Förderschule „Albert Schweitzer“...
