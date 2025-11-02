Gelungene Premiere in Freiberg: Ein besonderes Fußball-Turnier kennt nur Gewinner

In Freiberg hat die Albert-Schweitzer-Förderschule erstmals ein Fußballturnier organisiert, dem sechs Teams teilnahmen. Dabei konnten die Gastgeber auch Kicker-Prominenz begrüßen.

Die Stimmung war prächtig, die Begeisterung der Kicker groß und die Freude über erzielte Tore grenzenlos. Das erstmals in der Freiberger Ernst-Grube-Halle ausgetragene Fußballturnier für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung war eine runde Sache. Die Mannschaft der gastgebenden Förderschule „Albert Schweitzer“... Die Stimmung war prächtig, die Begeisterung der Kicker groß und die Freude über erzielte Tore grenzenlos. Das erstmals in der Freiberger Ernst-Grube-Halle ausgetragene Fußballturnier für Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung war eine runde Sache. Die Mannschaft der gastgebenden Förderschule „Albert Schweitzer“...