Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erfolgreiches Comeback: das neuformierte Damenteam des FHTC nach dem 1:0-Sieg beim Leipziger SC.
Erfolgreiches Comeback: das neuformierte Damenteam des FHTC nach dem 1:0-Sieg beim Leipziger SC. Bild: Verein
Erfolgreiches Comeback: das neuformierte Damenteam des FHTC nach dem 1:0-Sieg beim Leipziger SC.
Erfolgreiches Comeback: das neuformierte Damenteam des FHTC nach dem 1:0-Sieg beim Leipziger SC. Bild: Verein
Freiberg
Gelungenes Comeback: Freiberger Hockey-Damen feiern ersten Sieg auf dem Feld seit sechs Jahren
Von Tobias Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach über sechs Jahren hat der FHTC wieder ein Damenteam aufs Feld schicken können. Am gelungenen Auftakt in der Mitteldeutschen Verbandsliga haben auch die Nachwuchsspielerinnen eine große Aktie.

Dass es nach dem letzten Spiel einer Freiberger Damenmannschaft in der Mitteldeutschen Oberliga (am 22. Juni 2019) mehr als sechs Jahre dauern sollte, ehe wieder ein Damenteam des FHTC im Feldhockey aufläuft, war nicht abzusehen. Doch das Comeback eine Liga tiefer ist geglückt: Am 1. Spieltag der Mitteldeutschen Verbandsliga behielten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
29.08.2025
3 min.
Hockey-Comeback in Freiberg: Damen- und Herrenteams kehren aufs Feld zurück
Vor sechs Jahren waren die Hockeydamen des FHTC, hier mit Corinna Höhne (M.), letztmals auf dem Feld am Start.
Nach der Sommerpause rollt beim Freiberger HTC wieder die Hockeykugel an der Hainichener Straße. Die Vorfreude bei den Gelb-Schwarzen ist diesmal besonders groß. Das hat einen Grund.
Tobias Seifert
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
29.04.2025
2 min.
Freiberger Hockey-Team kann sich nicht belohnen
Das Freiberger Mixed-Team um Dominik Göpfert (l.) ging im einzigen Heimspiel der Rückrunde leer aus.
Das Mixed-Team des FHTC hat auch das Rückspiel gegen den ESV Dresden II knapp verloren. Ein Eigengewächs feierte dabei ein vielversprechendes Debüt.
Tobias Seifert
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
Mehr Artikel