Gerade noch Soccer League, jetzt Kreisoberliga: Lichtenberger Fußballer will nach USA-Abenteuer Team im Meisterschaftskampf unterstützen

Inmitten des Dorffest-Trubels möchte der SV Lichtenberg in der Mittelsachsenliga gegen den TSV Einheit Claußnitz einen wichtigen Heimdreier einfahren. Ein Rückkehrer aus Übersee packte schon im Vorfeld voll mit an.

Am Wochenende feiert die Gemeinde Lichtenberg ihr beliebtes Dorffest. Fester Programmpunkt wird dabei schon am Samstag, 16 Uhr, das Heimspiel des SV Lichtenberg (2. Platz/48 Punkte) gegen den TSV Einheit Claußnitz (9./32) in der Mittelsachsenliga sein. Für die Lichtenberger ist es nicht nur deshalb eine besonderes Spiel. Nachdem am vergangenen...