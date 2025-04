Geringswalder Schlossberglauf: Sportlicher Vormittag am Stadtrand

An diesem Samstag steigt die 21. Auflage des Schlossberglaufs in Geringswalde. Im vergangenen Jahr waren fast 200 Starter dabei.

In Geringswalde kommen in diesem Jahr die Laufsportler so richtig auf ihre Kosten. Bevor am 3. Mai der mittelsächsische Landkreislauf erstmals in der 4000-Einwohner-Stadt nordöstlich von Rochlitz zu Gast ist, geht es an diesem Samstag am Stadtrand wieder auf die Piste. Der LWV Geringswalde lädt zur 21. Auflage des Schlossberglaufs ein. Start...