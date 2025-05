Germania: Die Luft wird dünner im Abstiegskampf

Die Fußballer von Germania Mittweida haben am Sonntag beim FC Stollberg mit 0:4 verloren. Torwart Paul Schulz verhinderte noch mehr Gegentore.

Es war kurz vor Spielbeginn im Stadion an der Glück-Auf-Straße in Stollberg, als die große Fanfahne der mitgereisten Anhänger von Germania Mittweida zu Boden ging und nur mit jeder Menge Panzertape wieder am Geländer befestigt werden konnte. Ein schlechtes Omen für die gegen den Abstieg aus der Sachsenklasse West kämpfenden Mittelsachsen?...