Geschenk zum Nikolaus: HSG Freiberg feiert knappen Erfolg gegen den HC Einheit Plauen

Nach einer Durststrecke gelang den Freiberger Regionalliga-Handballern der zweite Saisonsieg. Trotz eines furiosen Starts blieb die Partie bis zum Schluss eng – aber die HSG behielt kühlen Kopf.

Vielleicht haben ja die kleinen Schokoweihnachtsmänner, die es am Sonnabend in der Ernst-Grube-Halle gab, das nötige Glück gebracht, wer weiß. Elani Hensel und Josie Monser, die Töchter von HSG-Keeper Tino Hensel und Vorstandsmitglied Ronny Monser, begrüßten damit jeden Zuschauer. Jedenfalls konnten sich die Handballer der HSG Freiberg am...