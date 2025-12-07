Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tolles Comeback: Rechtsaußen Björn Richter zeigte am Sonnabend keine Nerven und meldete sich nach drei Wochen Pause aufgrund von Urlaub und Beruf mit 7 Toren zurück.
Starker Rückhalt: Benjamin Fernandez Urrutia glänze am Sonnabend mit insgesamt 17 Paraden.
Süße Überraschung: Elani Hensel (r.) und Josie Monser begrüßten jeden Gast mit einem kleinen Schokoweihnachtsmann.
Freiberg
Geschenk zum Nikolaus: HSG Freiberg feiert knappen Erfolg gegen den HC Einheit Plauen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Nach einer Durststrecke gelang den Freiberger Regionalliga-Handballern der zweite Saisonsieg. Trotz eines furiosen Starts blieb die Partie bis zum Schluss eng – aber die HSG behielt kühlen Kopf.

Vielleicht haben ja die kleinen Schokoweihnachtsmänner, die es am Sonnabend in der Ernst-Grube-Halle gab, das nötige Glück gebracht, wer weiß. Elani Hensel und Josie Monser, die Töchter von HSG-Keeper Tino Hensel und Vorstandsmitglied Ronny Monser, begrüßten damit jeden Zuschauer. Jedenfalls konnten sich die Handballer der HSG Freiberg am...
