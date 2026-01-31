MENÜ
Daniel Baumgart (rechts) und die Freiberg Phantoms freuen sich auf die kommende Saison in der Landesliga. Bild: Christian Kluge
Daniel Baumgart (rechts) und die Freiberg Phantoms freuen sich auf die kommende Saison in der Landesliga. Bild: Christian Kluge
Freiberg
Gewissheit für Freiberg Phantoms: Footballer starten auch dieses Jahr in der Landesliga
Von Christian Kluge
Die Footballer der Phantoms profitieren von einer Entscheidung des sächsischen Verbandes. Die Sportler bieten in den kommenden Tagen zwei Probetrainings an.

Die Footballer der Freiberg Phantoms spielen auch dieses Jahr in der Landesliga. Sven Gräbner, der Vizepräsident des American Football Verbandes Sachsen (AFVS), teilte jetzt mit: „Eine Bezirksliga wird es dieses Jahr nicht geben, da nicht genügend Mannschaften vorhanden sind. Großenhain und Radebeul werden 2026 mit den Herren nicht am...
