Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jonny Glatz' Schuss in der zweiten Halbzeit flog am Liebertwolkwitzer Tor vorbei.
Jonny Glatz' Schuss in der zweiten Halbzeit flog am Liebertwolkwitzer Tor vorbei. Bild: Jörg Weichelt
Jonny Glatz' Schuss in der zweiten Halbzeit flog am Liebertwolkwitzer Tor vorbei.
Jonny Glatz' Schuss in der zweiten Halbzeit flog am Liebertwolkwitzer Tor vorbei. Bild: Jörg Weichelt
Rochlitz
Gewonnener Punkt: Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau erkämpfen torloses Unentschieden
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben gegen den SV Liebertwolkwitz ein 0:0 erreicht. Bei den Gästen wirkte auch ein ehemaliger Profi mit.

Die Gemütslagen in beiden Lagern sprachen am Sonntagnachmittag Bände: Freude bei den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau, Frust bei den Kickern des SV Liebertwolkwitz. Die Partie zwischen beiden Mannschaften endete leistungsgerecht torlos, doch zufrieden waren am Ende nur die Gastgeber. „Die Liebertwolkwitzer sind hier so stark...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
17.08.2025
4 min.
Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau gewinnen ihr erstes Sachsenklasse-Spiel der Vereinsgeschichte
Mit dem 2:0 von Alexander Dartsch (Nr. 13) bogen die Lunzenauer auf die Siegerstraße ein. Für Stabilität sorgte in der Innenverteidigung Neuzugang und Ex-CFC-Profi Robert Zickert (M.).
Die Lunzenauer Kicker haben am Sonntag den SV Lindenau aus Leipzig mit 2:1 (2:0) bezwungen. Dabei stand ein ehemaliger Akteur des Chemnitzer FC als Neuzugang überraschend in der Startelf.
Robin Seidler
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
18:30 Uhr
1 min.
Lunzenauer Fußballer starten gegen SV Liebertwolkwitz in Heimspielserie
Gegen den SV Liebertwolkwitz wollen die Lunzenauer Fußballer ihr Punktekonto aufstocken.
In der Sachsenklasse Nord empfängt der SV Fortschritt Lunzenau am Sonntag den SV Liebertwolkwitz. Die Gäste sind etwas besser in die Saison gestartet.
Robin Seidler
Mehr Artikel