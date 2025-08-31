Gewonnener Punkt: Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau erkämpfen torloses Unentschieden

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben gegen den SV Liebertwolkwitz ein 0:0 erreicht. Bei den Gästen wirkte auch ein ehemaliger Profi mit.

Die Gemütslagen in beiden Lagern sprachen am Sonntagnachmittag Bände: Freude bei den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau, Frust bei den Kickern des SV Liebertwolkwitz. Die Partie zwischen beiden Mannschaften endete leistungsgerecht torlos, doch zufrieden waren am Ende nur die Gastgeber. „Die Liebertwolkwitzer sind hier so stark... Die Gemütslagen in beiden Lagern sprachen am Sonntagnachmittag Bände: Freude bei den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau, Frust bei den Kickern des SV Liebertwolkwitz. Die Partie zwischen beiden Mannschaften endete leistungsgerecht torlos, doch zufrieden waren am Ende nur die Gastgeber. „Die Liebertwolkwitzer sind hier so stark...