Gleich drei Reitturniere in der Rochlitzer Region: Pferdefreunde kommen zu Pfingsten auf ihre Kosten

An diesem Freitag startet das traditionelle Pfingstturnier der RFSG Langenleuba-Niedersteinbach mit zahlreichen Höhepunkten. Am Samstag und Sonntag geht es in Seelitz ins Gelände und um Inklusion.

Für die Reitsportfreunde der RFSG Langenleuba-Niedersteinbach ist es der Höhepunkt des Jahres: Ab diesem Freitag findet auf der Anlage an der B 95 wieder das Pfingstturnier statt. Bis zum Großen Preis am Pfingstmontag gibt es auf dem Spring- und Dressurplatz insgesamt 38 Prüfungen vom Führzügelwettbewerb bis zum Springen der Klasse S. Mehr... Für die Reitsportfreunde der RFSG Langenleuba-Niedersteinbach ist es der Höhepunkt des Jahres: Ab diesem Freitag findet auf der Anlage an der B 95 wieder das Pfingstturnier statt. Bis zum Großen Preis am Pfingstmontag gibt es auf dem Spring- und Dressurplatz insgesamt 38 Prüfungen vom Führzügelwettbewerb bis zum Springen der Klasse S. Mehr...