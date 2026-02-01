MENÜ
Mittelsächsisches Duell zwischen den Altmittweidaern Paul Blinne (l.) und Philipp Hantzsch (r.) mit dem stürmenden Torwart Florens Erdtel von Barkas Frankenberg.
Mit einem Glücksrad wurden die Regeln für die letzten zwei Minuten jedes Turnierspiels ermittelt.
Regelkunde für die Schiedsrichter: Nick Blödel, Yannic Naumann und Jens Kreißl (v. l.) erkundigen sich bei Patrick Schmieder (v.) über die Sonderregeln.
Mittelsächsisches Duell zwischen den Altmittweidaern Paul Blinne (l.) und Philipp Hantzsch (r.) mit dem stürmenden Torwart Florens Erdtel von Barkas Frankenberg.
Mit einem Glücksrad wurden die Regeln für die letzten zwei Minuten jedes Turnierspiels ermittelt.
Regelkunde für die Schiedsrichter: Nick Blödel, Yannic Naumann und Jens Kreißl (v. l.) erkundigen sich bei Patrick Schmieder (v.) über die Sonderregeln.
Mittweida
Glücksrad, Würfel und Regelkunde für Schiedsrichter: Soccer Prime Night in Hartmannsdorf mit erfolgreicher Premiere
Von Robin Seidler
Beim einem besonderen Hallenturnier des Hartmannsdorfer SV mussten die Fußballer nicht nur sportlich, sondern auch im Kopf fit sein. Viele Kicker wünschen sich eine Neuauflage.

Ein Pass in die Gasse, den Torwart mit einer geschickten Finte umdribbelt und den Ball ins leere Tor geschoben – doch der Jubel von Philipp Hantzsch vom SC Altmittweida – der an diesem Abend für „Rotation Mittelsachsen“ auflief – währte am Samstag beim Hartmannsdorfer Hallenturnier nur kurz. Denn das Tor zählte nicht. Genau zu diesem...
