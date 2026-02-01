Glücksrad, Würfel und Regelkunde für Schiedsrichter: Soccer Prime Night in Hartmannsdorf mit erfolgreicher Premiere

Beim einem besonderen Hallenturnier des Hartmannsdorfer SV mussten die Fußballer nicht nur sportlich, sondern auch im Kopf fit sein. Viele Kicker wünschen sich eine Neuauflage.

Ein Pass in die Gasse, den Torwart mit einer geschickten Finte umdribbelt und den Ball ins leere Tor geschoben – doch der Jubel von Philipp Hantzsch vom SC Altmittweida – der an diesem Abend für „Rotation Mittelsachsen“ auflief – währte am Samstag beim Hartmannsdorfer Hallenturnier nur kurz. Denn das Tor zählte nicht. Genau zu diesem...