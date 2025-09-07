Großer Kampf nicht belohnt: Freiberger Handballer verlieren Regionalliga-Auftakt gegen Bernburg

Die Handballer der HSG Freiberg haben sich gegen Drittliga-Absteiger Anhalt Bernburg teuer verkauft, aber am Ende mit 23:27 verloren. Dabei gab es auch ein überraschendes Comeback bei den Dachsen.

Am Ende ist das Normale eingetreten. Die Handballer der HSG Freiberg haben als Regionalliga-Aufsteiger gegen Drittliga-Absteiger SV Anhalt Bernburg verloren. 23:27 (11:15) endete das Auftaktspiel der neuen Saison am Samstagabend in der fast ausverkauften Ernst-Grube-Halle. Trotzdem gab es am Ende viel Applaus der 600 Zuschauer für die tapfer... Am Ende ist das Normale eingetreten. Die Handballer der HSG Freiberg haben als Regionalliga-Aufsteiger gegen Drittliga-Absteiger SV Anhalt Bernburg verloren. 23:27 (11:15) endete das Auftaktspiel der neuen Saison am Samstagabend in der fast ausverkauften Ernst-Grube-Halle. Trotzdem gab es am Ende viel Applaus der 600 Zuschauer für die tapfer...