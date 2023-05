Großer Kampf wird nicht belohnt

Mit hängenden Köpfen haben die Tennisspieler des Teams Freiberg/Chemnitz am Sonntag den Platz in Dresden verlassen. Beim TC Bad Weißer Hirsch, dem Staffelfavoriten in der Ostliga der Herren 30, zogen sie nach großem Kampf mit 4:5 den Kürzeren. Es war ein echter Krimi, so Kapitän Alexander Kreller. "Die Enttäuschung sitzt ziemlich...