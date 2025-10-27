Großes Finale in Linda: Mehr als 250 Aktive trotzen bei traditionellem Crosslauf Wind und Kälte

Der Laufcup der Sparkasse hat mit dem Cross in Linda seinen Abschluss gefunden. Trotz schwieriger Bedingungen war die Veranstaltung ein voller Erfolg.

Mit dem traditionellen Crosslauf in Linda ist am Sonntag der diesjährige Laufcup der Sparkasse Mittelsachsen zu Ende gegangen. Bei der 54. Auflage „Rund um das Sportcenter“ gingen dabei insgesamt 255 Läuferinnen und Läufer an den Start. Auf Strecken zwischen 500 Metern und 10 Kilometern stellten sie sich nicht nur dem anspruchsvollen...