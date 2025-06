Gut Pfiff: Ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Daniela Illing gibt ihr Comeback

Erst zum zweiten Mal überhaupt leitete am Sonntag ein rein weibliches Schiedsrichtergespann in Mittelsachsen ein Männerspiel. Die Unparteiische pfiff einst ein DFB-Pokalfinale.

An diesem Montag musste Daniela Illing wieder etwas mehr zum Stift greifen als am Sonntag zuvor. Die Deutschlehrerin des Chemnitzer Sportgymnasiums war damit beschäftigt, die Abschlusszeugnisse ihrer Schützlinge zu schreiben. Ihr Spielberichtsbogen am Sonntag nach der Partie in der Mittelsachsenklasse zwischen der SpG Burgstädt/Röhrsdorf II...