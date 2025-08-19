Hainichener Oldie bei Radmarathon „Rossau 1000“: „Die letzte Stunde auf dem Rad war die schlimmste meines Lebens“

Mittweida
12 Einzelstarter und 13 Teams haben sich der Herausforderung gestellt, am Wochenende jeweils 1000 Kilometer durch den Rossauer Wald zu fahren. Beim ältesten Teilnehmer fieberten zum Schluss alle mit.
Steffen Blech, der Vorsitzende des RSV Hainichen, hatte am Freitagmittag schon vor dem Start des Rad-Wettbewerbs „Rossau 1000“ geschwitzt. „Ich bin schließlich mit dem Fahrrad hierhergekommen. Aber bei diesem Rennen mache ich definitiv nicht mit“, sagte der ehemalige Waldheimer Bürgermeister mit einem Schmunzeln. Von Freitagmittag bis...
