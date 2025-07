Halsbrücke im Radsportfieber: An der Hohen Esse geht es bald wieder rund

In der Gemeinde Halsbrücke steigt am 2. und 3. August die dritte Neuauflage des früheren Radsportklassikers. Dabei wird es erneut international zugehen – und auch eine Legende will aufsatteln.

Während die Tour de France in dieser Woche auf die Zielgerade einbiegt, steht Hartmut Kern gerade in den Startlöchern. Der Hobbyradsportler aus Freiberg zeichnet auch in diesem Jahr für die Radsportveranstaltung „Rund um die Hohe Esse“ in Halsbrücke verantwortlich, die am Wochenende 2./3. August ihre 3. Auflage erlebt. „Das Programm... Während die Tour de France in dieser Woche auf die Zielgerade einbiegt, steht Hartmut Kern gerade in den Startlöchern. Der Hobbyradsportler aus Freiberg zeichnet auch in diesem Jahr für die Radsportveranstaltung „Rund um die Hohe Esse“ in Halsbrücke verantwortlich, die am Wochenende 2./3. August ihre 3. Auflage erlebt. „Das Programm...