Halsbrücke wird wieder zum Radsport-Mekka: Zwei Legenden und viele bekannte Pedaleure kommen

Am Wochenende steigt die dritte Neuauflage des früheren Radklassikers „Rund um die Hohe Esse“. Dabei warten nicht nur packende Rennen, sondern auch viele spannende Geschichten.

Bernd Drogan hat am Wochenende ein volles Programm. Denn der frühere erfolgreiche Friedensfahrer und dreifache Weltmeister ist Ehrengast beim Radsportevent „Rund um die Hohe Esse“ in Halsbrücke – und wurde von Organisator Hartmut Kern gleich „voll eingespannt“. Drogan wird nicht nur beim Sportlerforum am Samstagabend im Brauhaus...