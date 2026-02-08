MENÜ
Die Freiberger feierten einen völlig verdienten Sieg über den HC Burgenland und nach der Partie sich selbst.
Die Freiberger feierten einen völlig verdienten Sieg über den HC Burgenland und nach der Partie sich selbst.
Freiberg
Handball: HSG-Dachse kämpfen wie die Löwen und zeigen „Herz und Eier“
Redakteur
Von Thomas Treptow
Der Regionalligist aus Freiberg bezwingt den HC Burgenland deutlich und schenkt Cheftrainer Mario Huhnstock den ersten Sieg unter seiner Regie.

In der Gästekabine im Erdgeschoss war es am Samstagabend ziemlich still. Eine Etage höher, wo die Spieler der HSG Freiberg sich in der Ernst-Grube-Halle umziehen, ging es dagegen recht freudbetont zu. Laute Musik dröhnte aus der Kabine, in der die Dachse den überraschend klaren 32:26-Triumph über den HC Burgenland feierten. „Wir haben...
