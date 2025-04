Handball-Verbandsliga: Letzte Auswärtsfahrten der Saison bringen keine Punkte

Die Handballteams aus Freiberg und Weißenborn mussten in der Verbandsliga jeweils klare Auswärtsniederlagen quittieren. Beide Trainer sahen aber auch positive Aspekte.

Die Handballer der HSG Freiberg II und des SV Rotation Weißenborn haben zum letzten Mal in dieser Verbandsliga-Saison Anlauf genommen, um in fremden Hallen Punkte einzusacken. Doch beide Vorhaben waren nicht von Erfolg gekrönt. Die beiden mittelsächsischen Teams kassierten jeweils Niederlagen, bleiben aber in der oberen Tabellenhälfte.