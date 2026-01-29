Hartmannsdorfer Kicker testen ein neues Turnierformat

Die Fußballer des Hartmannsdorfer SV veranstalten am Samstagabend ein besonderes Hallenturnier mit Kickern aus der Region und viel Musik. Dabei können taktische Kniffe für plötzliche Wendungen sorgen.

Für ihre Vereinspräsentation, also einem Wochenende voller Hallenturniere, haben sich die Fußballer des Hartmannsdorfer SV etwas Besonderes einfallen lassen. Angelehnt an die Formate der Baller-, Icon- und Kings-League steigt bei den HSV-Kickern mit der 1. Soccer-Prime-Night am Samstagabend eine ähnliche Veranstaltung. „Wir wollen es...