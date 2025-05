Heimpremiere für Freiberg Phantoms: Weißenborner Fußballplatz wird zur Football-Arena umgerüstet

Die Vorbereitungen auf das Heimspiel der Freiberg Phantoms gegen die Vogtland Rebels laufen auf Hochtouren. Schon das Ziehen der Linien auf der neuen Spielstätte dauert Stunden.

Die wichtigste Nachricht für alle Football-Fans der Freiberg Phantoms zuerst: Das Heimspiel gegen die Vogtland Rebels in der mitteldeutschen Verbandsliga wird am kommenden Sonntag nicht im heimischen Stadion „Platz der Einheit“ an der Chemnitzer Straße ausgetragen. „Wir spielen ab 16 Uhr in Weißenborn auf dem Platz an der...