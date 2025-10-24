Heimspieltag für Frankenberger Volleyballerinnen, Derby in Burgstädt und Pokalspiele bei den Fußballerinnen: Das ist das Sportwochenende in der Region Mittweida

An diesem Wochenende kehren viele Sportler auf ihre Wettkampfflächen zurück. In Frankenberg wird es dabei auch für die Zuschauer anspruchsvoll.

Die Herbstferien in Sachsen sind vorbei. Das heißt, dass die meisten Mannschaftssportarten nun ihre Punktspiele fortsetzen. So unter anderem bei den Volleyballern und Handballern in der Region Mittweida. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über das Sportgeschehen im Altkreis Mittweida. Die Herbstferien in Sachsen sind vorbei. Das heißt, dass die meisten Mannschaftssportarten nun ihre Punktspiele fortsetzen. So unter anderem bei den Volleyballern und Handballern in der Region Mittweida. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über das Sportgeschehen im Altkreis Mittweida.