Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Mittelsachsen
  • |

  • Heimspieltag für Frankenberger Volleyballerinnen, Derby in Burgstädt und Pokalspiele bei den Fußballerinnen: Das ist das Sportwochenende in der Region Mittweida

Die Volleyballerinnen des VC Frankenberg weichen diesmal in die Viehweghalle aus.
Die Volleyballerinnen des VC Frankenberg weichen diesmal in die Viehweghalle aus. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Die Volleyballerinnen des VC Frankenberg weichen diesmal in die Viehweghalle aus.
Die Volleyballerinnen des VC Frankenberg weichen diesmal in die Viehweghalle aus. Bild: Tom Schirmeister/Archiv
Mittweida
Heimspieltag für Frankenberger Volleyballerinnen, Derby in Burgstädt und Pokalspiele bei den Fußballerinnen: Das ist das Sportwochenende in der Region Mittweida
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An diesem Wochenende kehren viele Sportler auf ihre Wettkampfflächen zurück. In Frankenberg wird es dabei auch für die Zuschauer anspruchsvoll.

Die Herbstferien in Sachsen sind vorbei. Das heißt, dass die meisten Mannschaftssportarten nun ihre Punktspiele fortsetzen. So unter anderem bei den Volleyballern und Handballern in der Region Mittweida. „Freie Presse“ gibt einen Überblick über das Sportgeschehen im Altkreis Mittweida.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
10.10.2025
2 min.
Vor dem Fußball-Kreispokal: Mittelsachsenligisten verzichten auf Elfmetertraining
Germania-Trainer Johannes Göbler, hier mit Hans und Ludwig Weinert (v. l.), tritt mit seiner Mannschaft am Sonntag im Kreispokal in Göritzhain an.
Am Sonntag steht die 2. Runde im Fußball-Kreispokal an – unter anderem mit drei Duellen zwischen Mittelsachsenligisten. Dabei empfängt der Tabellenvierte den Finalisten der Vorsaison.
Mila Müller, Robin Seidler
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
11.08.2025
5 min.
Mit links erledigt: Fußballer des SC Altmittweida ringen Lichtenberg im Saisoneröffnungsspiel nieder
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Johann Lange kann den Schuss nicht blocken.
Der SCA hat sich im vorgezogenen Auftakt der Fußball-Mittelsachsenliga für die Niederlage im Pokalfinale revanchiert. Bei der Staffeltagung am Vormittag zuvor gab es auch kritische Töne.
Robin Seidler
Mehr Artikel