Heiße Derbyzeit an der Elbe: Handballer der HSG Freiberg sind bei der SG Pirna/Heidenau gefordert

Freiberg
Was die Stärken des Gegners am Samstag sind, wissen die „Dachse“ spätestens nach einer deutlichen Testspielniederlage im August. Der HSG-Kapitän freut sich auf die Atmosphäre, muss aber weiterhin aussetzen.
Nachdem den Männern der HSG Freiberg am vergangenen Wochenende im dritten Spiel der Saison der erste Sieg gelang und sie das Punktekonto auf 3:3 Zähler (9. Platz) ausgleichen konnten, wartet nun am Samstag am Pirnaer Sonnenstein das Derby aller Derbys auf die Bergstädter. Von allen Derbys ist das bei der SG Pirna/Heidenau (14. Platz/0:6 Punkte)...
