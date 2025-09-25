Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit 19 Treffern in 3 Partien ist Dominik Gelnar derzeit der erfolgreichste Werfer in den Freiberger Reihen.
Mit 19 Treffern in 3 Partien ist Dominik Gelnar derzeit der erfolgreichste Werfer in den Freiberger Reihen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Mit 19 Treffern in 3 Partien ist Dominik Gelnar derzeit der erfolgreichste Werfer in den Freiberger Reihen.
Mit 19 Treffern in 3 Partien ist Dominik Gelnar derzeit der erfolgreichste Werfer in den Freiberger Reihen. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Heiße Derbyzeit an der Elbe: Handballer der HSG Freiberg sind bei der SG Pirna/Heidenau gefordert
Von Andreas Tietze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was die Stärken des Gegners am Samstag sind, wissen die „Dachse“ spätestens nach einer deutlichen Testspielniederlage im August. Der HSG-Kapitän freut sich auf die Atmosphäre, muss aber weiterhin aussetzen.

Nachdem den Männern der HSG Freiberg am vergangenen Wochenende im dritten Spiel der Saison der erste Sieg gelang und sie das Punktekonto auf 3:3 Zähler (9. Platz) ausgleichen konnten, wartet nun am Samstag am Pirnaer Sonnenstein das Derby aller Derbys auf die Bergstädter. Von allen Derbys ist das bei der SG Pirna/Heidenau (14. Platz/0:6 Punkte)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
3 min.
Kapitän der Freiberger Handballer: „Die Jungs sind wahnsinnig talentiert, haben aber zum Teil einfach Angst“
Ging trotz seiner Schulterverletzung gegen Bernburg voran: HSG-Kapitän Adrian Kammlodt.
Vor dem ersten Auswärtsspiel der HSG Freiberg in Köthen, appelliert Adrian Kammlodt an das Selbstvertrauen seines Teams. Dabei ist ein Einsatz des angeschlagenen Spielführers überaus fraglich.
Steffen Bauer
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
14.09.2025
4 min.
Erster Punkt auf dem Konto: Freiberger Handballer erkämpfen bei altem Rivalen ein Remis
Überragender Werfer: Dominik Gelnar, hier im Heimspiel gegen Bernburg, traf in Köthen elfmal.
Die HSG Freiberg hat im ersten Auswärtsspiel der Regionalliga Mitte dem Vorjahressiebten HG Köthen ein 27:27 abgetrotzt. Dabei bissen sich die Dachse nach einem Fehlstart ins Spiel zurück.
Andreas Tietze
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel