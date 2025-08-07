Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Trainingsauftakt hatte HSG-Cheftrainer Uwe Lange (r.) sein Team kürzlich zum lockeren Tennisspielen begrüßt, nun wartet am Wochenende der erste Härtetest der Vorbereitung.
Zum Trainingsauftakt hatte HSG-Cheftrainer Uwe Lange (r.) sein Team kürzlich zum lockeren Tennisspielen begrüßt, nun wartet am Wochenende der erste Härtetest der Vorbereitung. Bild: Marcel Schlenkrich
Zum Trainingsauftakt hatte HSG-Cheftrainer Uwe Lange (r.) sein Team kürzlich zum lockeren Tennisspielen begrüßt, nun wartet am Wochenende der erste Härtetest der Vorbereitung.
Zum Trainingsauftakt hatte HSG-Cheftrainer Uwe Lange (r.) sein Team kürzlich zum lockeren Tennisspielen begrüßt, nun wartet am Wochenende der erste Härtetest der Vorbereitung. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Heiße Tage, heiße Spiele: Freiberger Handballer testen erstmals zuhause – und das gegen starke Gegner
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem Trainingslager sowie einem Doppeltest gegen Glauchau/Meerane und den EHV Aue II holt die HSG Freiberg weiter Schwung für die Regionalliga. Eine wichtige Stütze fehlt aber.

Die Handballer der HSG Freiberg wollen am Wochenende richtig Schwung holen. Vier Wochen vor dem Start in der Regionalliga Mitte ist das Kurztrainingslager (Donnerstag bis Sonntag), inklusive zweier Tests, der Schwerpunkt in der Saisonvorbereitung des Viertliga-Rückkehrers. Was erwartet die Spieler, auch angesichts der angekündigten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
09.07.2025
3 min.
HSG glückt Coup: Tschechischer Ex-Nationalspieler kehrt zu Freiberger Handballern zurück
Jan Mojzis (M.) kehrt zur HSG Freiberg zurück.
Der neue HSG-Trainer Uwe Lange kann aufatmen: Jan Mojzis schließt die jahrelange Lücke in der Kreismitte. Zudem stoßen zwei junge Talente zum Viertliga-Rückkehrer.
Steffen Bauer
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
24.07.2025
4 min.
Auftakt mit Tennis und Steaks: Wie die Freiberger Handballer in die Vorbereitung gestartet sind
Auftakt in fremden Gefilden: die HSG-Handballer am Dienstag im Hockey- und Tennispark an der Hainichener Straße.
Seit Dienstag schwitzen die Handballer der HSG Freiberg für die neue Saison, in der es wieder in Liga 4 um Punkte geht. Der Start verlief locker – aber nun zieht der neue Trainer die Zügel an.
Steffen Bauer
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Mehr Artikel