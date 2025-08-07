Heiße Tage, heiße Spiele: Freiberger Handballer testen erstmals zuhause – und das gegen starke Gegner

Mit einem Trainingslager sowie einem Doppeltest gegen Glauchau/Meerane und den EHV Aue II holt die HSG Freiberg weiter Schwung für die Regionalliga. Eine wichtige Stütze fehlt aber.

Die Handballer der HSG Freiberg wollen am Wochenende richtig Schwung holen. Vier Wochen vor dem Start in der Regionalliga Mitte ist das Kurztrainingslager (Donnerstag bis Sonntag), inklusive zweier Tests, der Schwerpunkt in der Saisonvorbereitung des Viertliga-Rückkehrers. Was erwartet die Spieler, auch angesichts der angekündigten...