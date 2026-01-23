Heißer Tanz zum Auftakt: Wie der neue HSG-Trainer sein Team auf das brisante Duell der Aufsteiger vorbereitet

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg sind am Sonntag bei Mitaufsteiger Wittenberg-Piesteritz gefordert. Im ersten Duell unter seiner Regie setzt Mario Huhnstock dabei auf Bewährtes.

Am Montag hatte Mario Huhnstock seine erste Trainingseinheit bei den Regionalliga-Handballern der HSG geleitet, am Wochenende erlebt er nun bereits seine Feuertaufe als Cheftrainer. Am Sonntag (17 Uhr) gastiert sein Team in der Mitteldeutschen Oberliga beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Damit starten Huhnstock und der neue Co-Trainer...