Herzschlag-Drama und Torwart-Coup: Weißenborner Handballerinnen kämpfen gegen den Negativtrend

In kurzer Zeit haben die Oberliga-Frauen des SV Rotation Weißenborn zwei bittere, hauchdünne Niederlagen einstecken müssen. Selbst ein ungewöhnlicher Wechsel auf der Torwartposition brachte nichts.

Manchmal ist es wie verhext. Nach der 26:27-Auswärtspleite beim VfB Bischofswerda mussten die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn innerhalb von sechs Tagen den nächsten Dämpfer wegstecken. Diesmal setzte es im Mittelsachsenderby gegen die HSG Neudorf/Döbeln eine Heimniederlage. Wieder mit 28:29 (15:19) denkbar knapp und...