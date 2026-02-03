MENÜ
Auch Sophie Zeller (r.), mit sieben Toren die beste Schützin bei Rotation, konnte die Niederlage nicht abwenden.
Auch Sophie Zeller (r.), mit sieben Toren die beste Schützin bei Rotation, konnte die Niederlage nicht abwenden. Bild: Gerd Klemm
Freiberg
Herzschlag-Drama und Torwart-Coup: Weißenborner Handballerinnen kämpfen gegen den Negativtrend
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In kurzer Zeit haben die Oberliga-Frauen des SV Rotation Weißenborn zwei bittere, hauchdünne Niederlagen einstecken müssen. Selbst ein ungewöhnlicher Wechsel auf der Torwartposition brachte nichts.

Manchmal ist es wie verhext. Nach der 26:27-Auswärtspleite beim VfB Bischofswerda mussten die Oberliga-Handballerinnen des SV Rotation Weißenborn innerhalb von sechs Tagen den nächsten Dämpfer wegstecken. Diesmal setzte es im Mittelsachsenderby gegen die HSG Neudorf/Döbeln eine Heimniederlage. Wieder mit 28:29 (15:19) denkbar knapp und...
