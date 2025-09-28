Herzschlagfinale im Derby: Freiberger Handballer ergattern in letzter Sekunde einen Punkt in Pirna

Die Männer der HSG Freiberg erkämpfen sich in der Regionalliga bei der SG Pirna/Heidenau ein verdientes 30:30. Dabei ging es besonders in der Schlussphase heiß her.

In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Endphase haben sich die Männer der HSG Freiberg im Regionalliga-Derby bei der SG Pirna/Heidenau einen hochverdienten Punkt erkämpft – der beim 30:30 (14:16) allerdings am seidenen Faden hing.