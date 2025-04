Hindernisse statt Osterkörbe: RFSG Langenleuba-Niedersteinbach lädt zum zweitägigen Turnier

Auf den Reitplätzen an der B 95 in Langenleuba-Oberhain wird es am Osterwochenende sportlich. 20 Prüfungen sind an zwei Tagen geplant.

Erstmals veranstaltet die Reit- und Fahrsportgemeinschaft Langenleuba-Niedersteinbach (RFSG) am Osterwochenende ein Reitturnier. „An diesem Samstag stehen Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M auf dem Programm, in denen die Reiter ihre teilweise selbst gezogenen jungen Pferde einem ersten Test unter Turnierbedingungen unterziehen“,... Erstmals veranstaltet die Reit- und Fahrsportgemeinschaft Langenleuba-Niedersteinbach (RFSG) am Osterwochenende ein Reitturnier. „An diesem Samstag stehen Springpferdeprüfungen der Klassen A bis M auf dem Programm, in denen die Reiter ihre teilweise selbst gezogenen jungen Pferde einem ersten Test unter Turnierbedingungen unterziehen“,...