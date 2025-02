Hirschfelder Kegler punkten weiter und dürfen wieder hoffen

Die Verbandsliga-Kegler des Hirschfelder SV haben in Kleinröhrsdorf knapp die Oberhand behalten. Damit rückt der Klassenerhalt wieder ein Stück näher.

Die Kegler des Hirschfelder SV sammeln weiter Punkte für den Klassenerhalt in der 2. Verbandsliga. Beim Tabellensechsten SG Kleinröhrsdorf setzte sich das Schlusslicht in einem dramatischen Duell mit 6:2 (3049:3045) durch und feierte den zweiten Sieg in Folge. Patrick Hohmann (494), Michael Becker (509), Stefan Teuber (520) und Philipp Paulmann,...