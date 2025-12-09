Hockey: Freiberger Herren treten auf der Stelle und verpassen den Anschluss

Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der Verbandsliga gegen Tabellennachbar HV Wurzen eine bittere Heimniederlage quittieren müssen. Damit ist die Tabellenspitze im Moment außer Sicht.

Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der 1. Verbandsliga den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Am 5. Spieltag kassierte das Team in der Freiberger Heubnerhalle gegen den HV Wurzen eine bittere 1:3-Heimniederlage und bleibt mit 6 Punkten auf Platz 3 hängen. Dabei beträgt der Rückstand zum Spitzenduo aus Köthen und Chemnitz... Die Hockeyspieler des Freiberger HTC haben in der 1. Verbandsliga den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Am 5. Spieltag kassierte das Team in der Freiberger Heubnerhalle gegen den HV Wurzen eine bittere 1:3-Heimniederlage und bleibt mit 6 Punkten auf Platz 3 hängen. Dabei beträgt der Rückstand zum Spitzenduo aus Köthen und Chemnitz...